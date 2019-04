【KTSF】

灣區的Richmond-San Rafael大橋上週五晚再有開車駛過的民眾表示,大橋有混凝土塊剝落擊中汽車,大橋要再度封路搶修。

根據本地新聞台KPIX報導指,有一名女子表示,週五晚開車駛過大橋時,被兩塊石屎擊中車頂,她形容石屎大小跟棒球差不多。

這條大橋已經不止一次發生石屎剝落問題,第一次發現時是在2月,之後在一星期前才發生多次,有關當局上週五晚再次維修大橋路段,一度封閉部份行車線,令到交通擠塞。

