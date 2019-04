【i-CABLE】

浙江一名兩歲多的小朋友近日被人用腳踢,而踢她的女子竟是是她的母親,母親指當時正幫女兒拍攝童裝模特兒相片,但女兒不合作。該母親事後道歉,但這數秒的片段卻令整個兒童模特兒界引起爭議。

近日網上一段3歲女童被踢的短片,令人關注童裝模特兒行業。

事發地點在浙江織里鎮,是中國最大的童裝生產基地,這裡有著最大的童裝模特兒市場,甚至專門培訓的機構。

有業內人士指這行競爭激烈,亦有家長反映工作辛苦,試過幾次後都不讓孩子繼續做。

