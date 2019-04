【KTSF】

加州今年雨量充沛,脫離乾旱,但是同時卻衍生另一個憂慮,就是蚊患。

北灣Sonoma縣沿海市郊社區,很多居民留意到附近多了蚊子出沒,例如在家的後園和路邊草叢。

有專家指多蚊出沒原因是近來雨水多,蚊子滋生的地點都增多了。

Sonoma和Marin縣疾控中心指,目前已發現超過2萬個蚊子滋生地,最令當局擔心的不是海或河流,而是靜止的積水。

現時氣溫尚算低,不過當夏季來臨時就擔心蚊患會增加,同時增加病毒傳播風險。

當局已經採取相應的滅蚊措施,不過提醒民眾在自己的家和後園,加緊清理積水。

