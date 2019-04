影評：暴力特效充斥的《地獄男爵》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

15年前,超級英雄電影還沒有氾濫市場之前,好萊塢推出一部改編自漫畫,妖魔當英雄的《Hellboy》。後來有一部續集之後,就沉寂下來。15年後的今天,新版《地獄男爵》重新出擊。

全身由深紅色壯大肌肉掩蓋、頭上兩個被鋸掉長角殘留下的角墩、身後長有一條尾巴、兇惡的眼光不敵他磚牆般的右手帶來的威脅力,這是今天地獄男爵Hellboy 的外貌。他的由來是納粹德國在二次大戰結束進入尾聲時,由魔法從地獄傳召來的超級士兵。納粹份子被擊敗後,Hellboy 卻被一名教授領養,後來送到超自然研究與防衛部。面對的任務,就是要阻撓多年前被分屍處理的血女巫,在一頭野豬惡魔幫助下復活後,在倫敦街頭開始散播瘟疫,並從另一個維度帶來有巨大殺傷力的多種恐怖惡魔對人類展開摧殘。Hellboy 如何同隊友合力對抗血女巫?

先強調電影的血腥、暴力鏡頭頗多,不適合對這些鏡頭有抗拒的觀眾。除此之外,劇中惡魔的造型設計都誇張到令人讚歎造型師的想像力。令人感到振奮的是,在今天的萊塢,在選角方面已經顯著的多元化。Hellboy 的左右手分別是由Daniel Dae Kim 飾演的特工和有超自然力量的非裔女子,看得舒服。縱然如此,電影最終還是以娛樂觀眾為最大考量,所以拍慣恐怖片和動作片的導演Neil Marshall,還是將重點放在觀感震撼上尋求創新,這一點是做到了。

《地獄男爵 Hellboy》在運用特效的力度突出、精彩。滿分五分中得三分半,可以觀賞。

電影網頁:https://www.hellboy.movie/

