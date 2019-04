舊金山日落區華美學校被納入市府”老字號”名冊（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山6間商店和機構,被納入市府的”老字號”名冊,當中包括位於日落區舊金山第一間提供雙語學前教育班的華美學校。

華美學校由市參事馬兆明提名,創校至今已經有45年,是一間非牟利的社區辦學機構。

華美是”華裔美國人”的縮寫,主要為社區內的新移民子女,提供可負擔的中英雙語教育,並在課堂當中教導學生中、美文化。

現時華美一共有4個項目,包括學前教育班、周末中文班、課後輔導班及暑期夏令營,服務兩歲9個月的兒童至14歲的青少年,每年服務超過260個家庭。

華美表示,對得到市府的肯定感到榮幸,未來會繼續為不同收入階層的兒童提供高質素的教育。

另一間位於列治文區,有43年歷史的紋身店Picture Machine Tattoo,同樣獲得加許,其中一名東主是華裔Jennifer Wong。

