柏克萊加大附近傳10次槍聲 警展開調查

位於東灣的柏克萊加大校園附近,週五凌晨傳出10次槍聲,槍聲來自3個不同地點,警方正對事件進行調查。

警方最先在凌晨1時37分接獲舉報,有人報稱在Durant大街2500號路段聽到6次槍聲。

目擊證人稱,看到一名身穿灰色連帽上衣的男子開槍,但未知他是否蓄意向人或物件開槍。

男子接著登上一輛黑色Mazda四門房車逃走,駕車者是一名女司機,他們沿Bowditch街往南逃走。

柏克萊加大校警與柏克萊警員接報到場後,並沒有發現有人受傷。

在不足一小時後,即凌晨2時10左右,警方再接獲同類的舉報,這次是在Piedmont大街2300號路段傳出3次槍聲。

接著在凌晨2時17分,在Warring街2500號路段再傳出一次槍聲,警方在上述兩個地點進行調查後,也沒有發現疑犯或傷者。

任何人如能對案件提供消息,請聯絡加大校警刑事重案組,電話:(510) 642-0472,或(510) 642-6760。

