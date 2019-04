特朗普稱正認真考慮把非法移民送往舊金山等庇護城市

【KTSF】

早前有報導指,特朗普政府曾討論把非法移民釋放到行使庇護移民政策的城市,以懲罰那些對打擊邊界安全不力的民主黨國會議員,雖然白宮與國土安全部官員堅稱,這項建議在一提出來已被否決,不過特朗普總統週五表示,他仍在考慮落實這項建議。

特朗普週五發推文說:”基於民主黨人不願意修改現行非常危險的移民法律,我們的確如報導所指,正在認真考慮將非法移民釋放到實施庇護政策的城市。”

特朗普在推文指稱,極端左派人士經常說要開放邊界,張開手臂歡迎移民,他們應該對此相當高興。

特朗普週五也當面對記者說,正認真考慮這項建議,民主黨人經常說要張開手臂歡迎移民,那就看他們是否真的會歡迎他們。

特朗普週五的言論,似乎連國土安全部的官員也感到意外,華盛頓郵報稍早報導,白宮至少曾兩次討論,將被扣查的移民帶到實施庇護政策的城市釋放,藉此向政敵報復。

實施庇護政策的城市,代表該市的地方當局不會與移民及海關執法局(ICE)合作,也不會與ICE分享資料或共用資源,協助ICE捉拿非法居留美國的人士。

舊金山和紐約市都是實施庇護政策的城市,來自舊金山的聯邦眾議院議長普洛西批評,身為美國總統是不應該考慮這個建議,也不尊重國家和民眾正面對的挑戰,美國是由移民創立的國家。

根據3名匿名人士表示,特朗普政府曾在去年11月和今年2月,兩度討論這個建議,但很快被國土安全部和ICE的律師否決,原因包括程序太複雜,所費太高昂,以及要不當挪用經費。

週五稍早,國土安全部和ICE的官員發出內容差不多相同的聲明,指稱有關建議一提出已被否決,不過特朗普稍後卻發推文,表示建議仍在討論中。

根據華郵引述消息人士的報導,這個建議其實有兩個做法,第一是將已被扣查的無證移民遣送到民主黨政敵所代表的城市,另一個做法是將在邊界被捕的非法移民,直接送到舊金山、紐約、芝加哥等城市。

