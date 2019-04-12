特朗普稱正認真考慮把非法移民送往舊金山等庇護城市

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早前有報導指，特朗普政府曾討論把非法移民釋放到行使庇護移民政策的城市，以懲罰那些對打擊邊界安全不力的民主黨國會議員，雖然白宮與國土安全部官員堅稱，這項建議在一提出來已被否決，不過特朗普總統週五表示，他仍在考慮落實這項建議。

特朗普週五發推文說：”基於民主黨人不願意修改現行非常危險的移民法律，我們的確如報導所指，正在認真考慮將非法移民釋放到實施庇護政策的城市。”

特朗普在推文指稱，極端左派人士經常說要開放邊界，張開手臂歡迎移民，他們應該對此相當高興。

特朗普週五也當面對記者說，正認真考慮這項建議，民主黨人經常說要張開手臂歡迎移民，那就看他們是否真的會歡迎他們。

特朗普週五的言論，似乎連國土安全部的官員也感到意外，華盛頓郵報稍早報導，白宮至少曾兩次討論，將被扣查的移民帶到實施庇護政策的城市釋放，藉此向政敵報復。

實施庇護政策的城市，代表該市的地方當局不會與移民及海關執法局（ICE）合作，也不會與ICE分享資料或共用資源，協助ICE捉拿非法居留美國的人士。

舊金山和紐約市都是實施庇護政策的城市，來自舊金山的聯邦眾議院議長普洛西批評，身為美國總統是不應該考慮這個建議，也不尊重國家和民眾正面對的挑戰，美國是由移民創立的國家。

根據3名匿名人士表示，特朗普政府曾在去年11月和今年2月，兩度討論這個建議，但很快被國土安全部和ICE的律師否決，原因包括程序太複雜，所費太高昂，以及要不當挪用經費。

週五稍早，國土安全部和ICE的官員發出內容差不多相同的聲明，指稱有關建議一提出已被否決，不過特朗普稍後卻發推文，表示建議仍在討論中。

根據華郵引述消息人士的報導，這個建議其實有兩個做法，第一是將已被扣查的無證移民遣送到民主黨政敵所代表的城市，另一個做法是將在邊界被捕的非法移民，直接送到舊金山、紐約、芝加哥等城市。

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