阿桑奇被捕後 特朗普指稱對維基解密一無所知

特朗普總統在2016年競選總統時,經常稱讚維基解密的阿桑奇,但在阿桑奇週四被捕後,特朗普卻立即和他劃清界線。

特朗普說:”我對維基解密一無所知,這並非我的事,我知道和阿桑奇有些關係,我有看到阿桑奇社的遭遇,並將會有一個決定,我相信大多會是司法部長決定,他做得很好, 所以他會有一個決定,我其實對他一無所知,這不是我的,對我不重要。”

特朗普在2016年競選時,慣常讚揚維基解密,把從民主黨全國委員會,和從希拉莉克林頓競選陣營偷來的內部通訊電郵廣傳的做法,他甚至公開呼籲俄國人找尋從希拉莉伺服器中遺失的3萬多封電郵。

有核查事實的網站統計,單在2016年競選的最後一個月,特朗普就提及維基解密過百次。

特朗普當時曾說:”維基解密,我愛維基解密,這維基解密內容真難以置信,都是內幕中的內幕,你們一定要看看,令人驚訝的,維基解密爆出的東西,這維基解密太有趣了,維基解密就像一個藏寶箱,我下飛機時,維基解密剛宣佈有新的爆料,我想留下,但又不想你們等候,我喜歡閱讀那些爆料。”

