阿桑奇被捕後 特朗普指稱對維基解密一無所知

【KTSF 江良慧報導】

特朗普總統在2016年競選總統時，經常稱讚維基解密的阿桑奇，但在阿桑奇週四被捕後，特朗普卻立即和他劃清界線。

特朗普說：”我對維基解密一無所知，這並非我的事，我知道和阿桑奇有些關係，我有看到阿桑奇社的遭遇，並將會有一個決定，我相信大多會是司法部長決定，他做得很好, 所以他會有一個決定，我其實對他一無所知，這不是我的，對我不重要。”

特朗普在2016年競選時，慣常讚揚維基解密，把從民主黨全國委員會，和從希拉莉克林頓競選陣營偷來的內部通訊電郵廣傳的做法，他甚至公開呼籲俄國人找尋從希拉莉伺服器中遺失的3萬多封電郵。

有核查事實的網站統計，單在2016年競選的最後一個月，特朗普就提及維基解密過百次。

特朗普當時曾說：”維基解密，我愛維基解密，這維基解密內容真難以置信，都是內幕中的內幕，你們一定要看看，令人驚訝的，維基解密爆出的東西，這維基解密太有趣了，維基解密就像一個藏寶箱，我下飛機時，維基解密剛宣佈有新的爆料，我想留下，但又不想你們等候，我喜歡閱讀那些爆料。”

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