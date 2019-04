美國禁跨性別人士參軍政策正式生效

【KTSF 江良慧報導】

國防部禁止跨性別人士參軍,這項受爭議的政策週五生效,公開自己是跨性別的人士,從週五開始不能參軍,新規例也禁止使用國防部或國土安全部資源,支付變性手術的費用。

根據新政策,維持出生時性別的人才可以參軍。

麻省民主黨聯邦參議員Elizabeth Warren說:”任何願意挺身而出,為國效力的人都應受到歡迎。”

特朗普早在差不多兩年前發推文提出這項禁令,說軍隊應該專注在堅決與絕對勝利,不能背負變性人所造成的巨大醫療負擔與分裂。

印第安納州民主黨South Bend市市長Pete Buttigieg說:”抗爭仍未結束,當跨性別軍人準備好為國家冒生命危險之際,事業卻因為一條推文,有被摧毀的危險。”

有人指禁令令跨性別人士被迫隱瞞真我。

軍方權益人士Stephani Patten說:”當你不能表露你認同的性別,你心深處的真我,會影響你能否好好工作。”

不過國防部表示,只要跨性別人士不要求變性,或者沒有做變性手術,都仍然可以參軍,至於那些目前已經在軍中的跨性別軍人,則可以繼續留在軍中。

