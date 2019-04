【KTSF 馮政浩報導】

距離夏天旅遊旺季只有兩個幾月,不少人已經買了機票準備外遊,不過機艙的狹窄封閉環境,很容易感染細菌。

如果機艙衛生情況搞得差,可能成為病菌的棲息地,封閉空間、循環空氣,以及大量流動乘客,都可能成為細菌培育溫床。

研究證明,飛機內污染最嚴重的地方是乘客用餐的食物托盤。

跟著的高風險地方就是機頂的通氣道,廁所的沖水按紐,以及安全帶扣。

乘客如何在高空之中減少傳染生病呢?

自己帶抗菌濕紙巾和洗手液上飛機,一坐下就用濕紙巾抹淨食物托盤、安全帶扣、扶手,以及椅背置物格。

在飛機上也要多飲水,因為機艙的空氣是循環使用,濕度較一般人通常接觸的空氣為低。

另外,盡量揀選窗口位,因為這個位置最少乘客接觸到,感染機會也最小。

