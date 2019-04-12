【獨家】韓國瑜應邀到哈佛史丹福演講 六四王丹質疑吹牛（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣高雄市長韓國瑜訪美行的重頭戲，是應邀到哈佛大學和史丹福大學演講，不過六四學運領袖王丹卻質疑韓國瑜吹牛，根本沒有收到邀請，因為並未在學校網頁看到活動訊息，史丹福大學負責接待韓國瑜的學者，週四接受本台獨家專訪，批露韓國瑜演講的詳細情況。

韓國瑜此行到灣區，已排定將在下週一，也就是4月15日前往史丹福大學，展開一整天的活動。

負責多數活動安排的史大學者向本台證實，邀請函最早是由胡佛研究所發出，胡佛並邀請同樣是該校研究單位的Freeman Spogli研究所旗下的”台灣民主安全計畫”，共同接待並安排活動，屬於校方的正式邀請。

史丹福大學FSI台灣民主安全計畫計畫經理Kharis Templeman說：”當然有邀請，是由胡佛研究所發給韓市長，邀請他來校園演講，而他的團隊也接受了他的簡歷和相關訊息，都有發布在網站上的公開地方，是的，他會有演講。”

這就是韓國瑜演講的網頁，時間是4月15日下午4時，活動主持人是Freeman Spogli研究所，學者Karl Eikenberry艾江山大使，網頁也有韓國瑜的照片和介紹。

不過上面用紅字註明，只對史丹福校內人士開放，而且需要事先登記。

Templeman透露，因為韓國瑜政治熱度太高，太受歡迎，為了符合校方接待規定，不對校外人士開放，目前80個座位已經登記截止，並且早就額滿，還有許多人排在候補名單。

Templeman說：”我們必須同意限制，只讓史大校內人士參加，所以就是現任的學者、職員和學生，還是阻止不了很多校外人士登記，不過他們是進不去的，因為入場要求要看有效的史丹福證件，才能入場聽演講。”

演講之後幾天，校方會將演講錄影公布在網上開放點閱，而在演講之前，韓國瑜當天上午會與學生對談，並接受該校報紙Stanford Daily的採訪，中午與該校學者共進午餐，接著到胡佛檔案室閱讀蔣家日記。

Templeman說：”他到訪史丹福有益於我們自己的台灣民主安全計畫，也有益於胡佛研究所，甚至整個史丹佛社區，因為他現在正是一個耀眼的政治人物，我還會加上他的默默無聞，他陌生的特質，在去年11月之前根本沒人聽過他。”

“台灣民主安全計畫”不久前，才剛接待過前新北市長朱立倫，在台灣總統蔡英文上任前，也曾經邀請她到校內演講。

Templeman希望透過這次的演講，讓更多對台灣政治有興趣的人，更了解韓國瑜。

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