【獨家】韓國瑜應邀到哈佛史丹福演講 六四王丹質疑吹牛（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣高雄市長韓國瑜訪美行的重頭戲,是應邀到哈佛大學和史丹福大學演講,不過六四學運領袖王丹卻質疑韓國瑜吹牛,根本沒有收到邀請,因為並未在學校網頁看到活動訊息,史丹福大學負責接待韓國瑜的學者,週四接受本台獨家專訪,批露韓國瑜演講的詳細情況。

韓國瑜此行到灣區,已排定將在下週一,也就是4月15日前往史丹福大學,展開一整天的活動。

負責多數活動安排的史大學者向本台證實,邀請函最早是由胡佛研究所發出,胡佛並邀請同樣是該校研究單位的Freeman Spogli研究所旗下的”台灣民主安全計畫”,共同接待並安排活動,屬於校方的正式邀請。

史丹福大學FSI台灣民主安全計畫計畫經理Kharis Templeman說:”當然有邀請,是由胡佛研究所發給韓市長,邀請他來校園演講,而他的團隊也接受了他的簡歷和相關訊息,都有發布在網站上的公開地方,是的,他會有演講。”

這就是韓國瑜演講的網頁,時間是4月15日下午4時,活動主持人是Freeman Spogli研究所,學者Karl Eikenberry艾江山大使,網頁也有韓國瑜的照片和介紹。

不過上面用紅字註明,只對史丹福校內人士開放,而且需要事先登記。

Templeman透露,因為韓國瑜政治熱度太高,太受歡迎,為了符合校方接待規定,不對校外人士開放,目前80個座位已經登記截止,並且早就額滿,還有許多人排在候補名單。

Templeman說:”我們必須同意限制,只讓史大校內人士參加,所以就是現任的學者、職員和學生,還是阻止不了很多校外人士登記,不過他們是進不去的,因為入場要求要看有效的史丹福證件,才能入場聽演講。”

演講之後幾天,校方會將演講錄影公布在網上開放點閱,而在演講之前,韓國瑜當天上午會與學生對談,並接受該校報紙Stanford Daily的採訪,中午與該校學者共進午餐,接著到胡佛檔案室閱讀蔣家日記。

Templeman說:”他到訪史丹福有益於我們自己的台灣民主安全計畫,也有益於胡佛研究所,甚至整個史丹佛社區,因為他現在正是一個耀眼的政治人物,我還會加上他的默默無聞,他陌生的特質,在去年11月之前根本沒人聽過他。”

“台灣民主安全計畫”不久前,才剛接待過前新北市長朱立倫,在台灣總統蔡英文上任前,也曾經邀請她到校內演講。

Templeman希望透過這次的演講,讓更多對台灣政治有興趣的人,更了解韓國瑜。

