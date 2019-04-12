人類太空旅行回地球後或有後遺症

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到太空長途旅行是不少人的夢想，但長時間在太空，人們的身體又是否適應得了？美國太空總署的雙胞胎實驗終於發表了完整的報告，為人類預備將來的太空探索帶來不少啟示。

凱利兄弟這對雙胞胎2015至2016年參加了太空總署的實驗，其中一位在國際太空站連續居住了340日，另一位一直留在地球，雙方接受同樣的測試及記錄。

由於雙胞胎的先天條件一樣，如果他們的測試結果不同，這個差別一定是環境造成，反映在太空長期生活的影響。

研究隊伍分析後發現，第一個關鍵結果，是關於染色體末端的”端粒”，端粒一般會隨細胞老化變短，但雙胞胎之中在太空那位，端粒一度拉長了一成半，回到地球後兩日開始”縮水”，大部份端粒回復至原本長度，小部份縮至比正常短了，長遠可能影響生育能力，增加心血管疾病及癌症的風險。

第二個關鍵結果是人的免疫系統在太空仍然運作正常，例如在太空接種流感疫苗，效果和地球是一樣，對於太空旅行是好消息。

最後第三個關鍵結果，是部份基因的表現會在太空生活時改變，雖然大部份變化在返回地球6個月後就恢復，但有小量關於免疫系統及DNA修復的基因表現，是永久改變了。

實驗結果初步顯示，人類生理上足以應付太空旅行，但回來之後可能有後遺症，不過太空總署表示，今次實驗畢竟只是圍繞一對雙胞胎，不可以太快下結論。

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