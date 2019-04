人類太空旅行回地球後或有後遺症

【i-CABLE】

到太空長途旅行是不少人的夢想,但長時間在太空,人們的身體又是否適應得了?美國太空總署的雙胞胎實驗終於發表了完整的報告,為人類預備將來的太空探索帶來不少啟示。

凱利兄弟這對雙胞胎2015至2016年參加了太空總署的實驗,其中一位在國際太空站連續居住了340日,另一位一直留在地球,雙方接受同樣的測試及記錄。

由於雙胞胎的先天條件一樣,如果他們的測試結果不同,這個差別一定是環境造成,反映在太空長期生活的影響。

研究隊伍分析後發現,第一個關鍵結果,是關於染色體末端的”端粒”,端粒一般會隨細胞老化變短,但雙胞胎之中在太空那位,端粒一度拉長了一成半,回到地球後兩日開始”縮水”,大部份端粒回復至原本長度,小部份縮至比正常短了,長遠可能影響生育能力,增加心血管疾病及癌症的風險。

第二個關鍵結果是人的免疫系統在太空仍然運作正常,例如在太空接種流感疫苗,效果和地球是一樣,對於太空旅行是好消息。

最後第三個關鍵結果,是部份基因的表現會在太空生活時改變,雖然大部份變化在返回地球6個月後就恢復,但有小量關於免疫系統及DNA修復的基因表現,是永久改變了。

實驗結果初步顯示,人類生理上足以應付太空旅行,但回來之後可能有後遺症,不過太空總署表示,今次實驗畢竟只是圍繞一對雙胞胎,不可以太快下結論。

