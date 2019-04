兩賊日落區向華裔長者噴胡椒噴霧 搶走餸菜雜貨（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山週四在12小時內,有3名華裔分別被搶劫,其中在日落區發生的搶劫案,兩個賊人在光天化日下,搶劫一名華裔長者。

案發現場是日落區25 Avenue夾Judah街,警方資料顯示,65歲的華裔女事主,週四早上11點幾在巴士站遇劫,兩個賊人用胡椒噴霧襲擊女事主,然後搶走她手上的餸菜雜貨。

女事主受了傷,可是拒絕接受治療,其中一名匪徒是一個非洲裔女人,匪徒還有汽車接應。

另外,週四下午3點幾,Market街以南Folsom街夾Russ街,兩個賊人搶走一個17歲華裔少年的金頸鍊。

警方表示,一名匪徒從車裡出來,扯掉事主的頸鏈之後,立刻上車逃走。

警方表示,事主沒有受傷。

週四晚上10點幾,灣景區發生持械搶劫案,地點是Hawes街夾Revere Avenue,在獵人角附近。

警方指出,賊人用槍指嚇在汽車司機座位的華裔男事主,搶走他的首飾、手機和現金。

匪徒得手之後,用槍柄擊打事主的頭,然後徒步離開現場。

警方表示,兩名匪徒都是非洲裔男子。

