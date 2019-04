麻疹肆虐全球 怎樣知道自己有沒有免疫力（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

麻疹疫情肆虐全球,在亞洲、歐洲、紐約,甚至南灣都有案例,究竟什麼是最有效的免疫辦法?又怎樣知道自己有沒有免疫力呢?

舊金山公共衛生局表示,預防麻疹最有效的方法是接種疫苗,這種簡稱為MMR的疫苗有兩針,一般在12至15個月及4歲至6歲兩個階段注射,大部分在美國出生的兒童都已經接種。

局方指出,大部分的舊金山居民因為接種過疫苗,或過往曾患麻疹,已經有抗體。

一名確診感染麻疹的Santa Clara居民,在4月初曾經到過舊金山多個地方,不過衛生局指,暫時未收到感染報告,這個案例對舊金山的威脅不大。

舊金山有不少新移民,衛生局建議,如果不知道自己在原居地有否種過麻疹疫苗,可以去見家庭醫生做測試。

舊金山公共衛生局醫生Julie Stoltey說:”如果找不到疫苗紀錄,市民可以找醫生要求做一個測試,看看是否對麻疹免疫,要求測試有沒有IgG抗體,如果呈陽性反應,對麻疹就有免疫力。”

如果從未接種過疫苗,任何年齡層的人士都可以即時接種,醫生指出,一旦接種了疫苗,理論上藥效是一輩子,但如果患上癌症及愛滋病等,會削弱免疫系統的疾病,免疫力可能受到影響。

至於一歲以下,未到期接種的兒童,同樣可以申請提早接種。

Stoltey說:”如果嬰兒一歲前要出國,家長應該聯絡兒科醫生,看看在起程需不需要提早接種,最早接種的年齡是6個月大。”

衛生局表示,麻疹病發初期的徵狀與感冒相似,例如是流鼻水、發燒、眼睛紅及流眼水等,過幾天身體才會出紅疹。

一般來講,大部分病人都會完全康復,不過按照比例,約20個患病兒童中,一個會出現嚴重併發症,例如是肺炎或腦部感染。

局方建議,身體一有不適,就應該見醫生。

