麻疹肆虐全球 怎樣知道自己有沒有免疫力（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

麻疹疫情肆虐全球，在亞洲、歐洲、紐約，甚至南灣都有案例，究竟什麼是最有效的免疫辦法？又怎樣知道自己有沒有免疫力呢？

舊金山公共衛生局表示，預防麻疹最有效的方法是接種疫苗，這種簡稱為MMR的疫苗有兩針，一般在12至15個月及4歲至6歲兩個階段注射，大部分在美國出生的兒童都已經接種。

局方指出，大部分的舊金山居民因為接種過疫苗，或過往曾患麻疹，已經有抗體。

一名確診感染麻疹的Santa Clara居民，在4月初曾經到過舊金山多個地方，不過衛生局指，暫時未收到感染報告，這個案例對舊金山的威脅不大。

舊金山有不少新移民，衛生局建議，如果不知道自己在原居地有否種過麻疹疫苗，可以去見家庭醫生做測試。

舊金山公共衛生局醫生Julie Stoltey說：”如果找不到疫苗紀錄，市民可以找醫生要求做一個測試，看看是否對麻疹免疫，要求測試有沒有IgG抗體，如果呈陽性反應，對麻疹就有免疫力。”

如果從未接種過疫苗，任何年齡層的人士都可以即時接種，醫生指出，一旦接種了疫苗，理論上藥效是一輩子，但如果患上癌症及愛滋病等，會削弱免疫系統的疾病，免疫力可能受到影響。

至於一歲以下，未到期接種的兒童，同樣可以申請提早接種。

Stoltey說：”如果嬰兒一歲前要出國，家長應該聯絡兒科醫生，看看在起程需不需要提早接種，最早接種的年齡是6個月大。”

衛生局表示，麻疹病發初期的徵狀與感冒相似，例如是流鼻水、發燒、眼睛紅及流眼水等，過幾天身體才會出紅疹。

一般來講，大部分病人都會完全康復，不過按照比例，約20個患病兒童中，一個會出現嚴重併發症，例如是肺炎或腦部感染。

局方建議，身體一有不適，就應該見醫生。

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