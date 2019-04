【KTSF】

南灣Santa Clara縣明年開始採用新的投票方式,所有登記選民都會收到郵寄選票。

加州5個縣,其中包括灣區Napa縣和San Mateo縣,去年開始試行”選民選擇”(Voter’s Choice)投票模式,即是所有登記選民都會收到郵寄選票,選務局設立投票中心,讓選民可前往投票,以及有職員解答問題。

自從實施這個投票方式之後,這些縣的投票率顯著提升,Santa Clara縣決定明年3月初選,會實行“選民選擇”的投票方法,全縣會設立125投票中心,取代傳統的投票站,縣內超過90萬名登記選民一律會收到郵寄選票。

Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。