Fisher-Price宣布召回470萬部Rock N’ Play電動搖搖床

【KTSF 江良慧報導】

玩具生產商Fisher-Price宣布，全面召會所生產的470萬部電動搖搖床Rock N’ Play，原因是消費者報告指這種搖搖床與超過30名嬰兒死亡有關，當中有嬰兒是窒息致死。

消費者產品安全委員會（CPSC）和Fisher-Price表示，是當沒有綁安全帶的嬰兒，從仰睡姿勢翻身至俯臥或打側身時死亡，所以消費者應該立即停用這款搖搖床，並聯絡Fisher-Price索取退款或代用券。

這款搖搖床在各大零售商店發售，售價由40元至149元不等。

Fisher-Price上星期曾就這款搖搖床發出警告，勸喻消費者在嬰兒3個月大或者開始會翻身時，立即停用這款搖搖床的各種型號。

但美國兒科醫生學院和一些有子女因搖搖床死亡的家長，都敦促生產商立即召回產品。

消費者報告指出，這款搖搖床與總共有32名嬰兒死亡有關，當中包括不足3個月、尚未懂得翻身的嬰兒。

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