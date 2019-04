【KTSF 郭柟報導】

俄勒岡州警方接報指,懷疑有人擅闖民居,到場警員的隨身鏡頭,拍到這名”不速之客”的真面目,一起來看看。

事發在週二下午,一名女子報警指在自己家的洗手間內懷疑有陌生人闖入,又指洗手間門被鎖上,裡面見有影子在動。

警員接報後帶同警犬到場,而且還掏出手槍,進入洗手間,最後發現原來這名”不速之客”是一部Roomba自動吸塵機,被困在洗手間裡面。

Washington縣警方之後更將這名”匪徒”就擒的相片,發佈上警局Facebook專頁。

