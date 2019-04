【KTSF 江良慧報導】

中西部地區12個州繼續受冬季風暴影響,雖然風暴沒有像預期般成為炸彈氣旋,但地方官員仍然呼籲民眾要小心,並盡量留在室內。

一股春季風暴為南北達科他州至明尼蘇達州帶來暴風雪,更錄得超過100里的風速,地方官員呼籲民眾不要開車。

南達科他州Beadle縣警局長Doug Solem說:”在這種時候外出的壞處就是,很多溝渠都滿是水,河水都上升至路面,所以外出一點都不安全。”

Frontier和聯合航空容許週四飛往大平原區的乘客免費改期,Delta乘客要改機票也免罰款。

內布拉斯加、堪薩斯和艾奧瓦居民都受今次風暴威脅。

