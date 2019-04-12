美國麻疹疫情嚴竣 加州灣區有多少病例（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

聯邦疾控中心（CDD）指出，今年全國有465宗麻疹個案，是自從2000年，美國宣布麻疹絕跡以來，第二最多麻疹個案的一年，以這個增長的速度，有機會超越2014年的紀錄，加州和灣區有多少麻疹個案呢？

加州衛生部最新的數據顯示，全州目前有21宗麻疹個案，當中灣區舊金山一宗，San Mateo縣兩宗，Santa Clara縣4宗，灣區以南的Santa Cruz縣一宗，洛杉磯縣一宗，Placer縣3宗，Butte、Calaveras、Shasta和Tehama 4個縣合共有9宗。

全州21名證實感染麻疹的病人之中，有7人是18歲以下兒童。

加州2014年年底到2015年4月，迪士尼樂園爆發麻疹疫情，全州有100多人感染麻疹，而今年，加州的麻疹患者，部分人士在國外感染了麻疹。

全國上星期的麻疹個案增加了100宗，至今總共有465宗，遍布19個州分。

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