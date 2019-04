美國麻疹疫情嚴竣 加州灣區有多少病例（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

聯邦疾控中心(CDD)指出,今年全國有465宗麻疹個案,是自從2000年,美國宣布麻疹絕跡以來,第二最多麻疹個案的一年,以這個增長的速度,有機會超越2014年的紀錄,加州和灣區有多少麻疹個案呢?

加州衛生部最新的數據顯示,全州目前有21宗麻疹個案,當中灣區舊金山一宗,San Mateo縣兩宗,Santa Clara縣4宗,灣區以南的Santa Cruz縣一宗,洛杉磯縣一宗,Placer縣3宗,Butte、Calaveras、Shasta和Tehama 4個縣合共有9宗。

全州21名證實感染麻疹的病人之中,有7人是18歲以下兒童。

加州2014年年底到2015年4月,迪士尼樂園爆發麻疹疫情,全州有100多人感染麻疹,而今年,加州的麻疹患者,部分人士在國外感染了麻疹。

全國上星期的麻疹個案增加了100宗,至今總共有465宗,遍布19個州分。

Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。