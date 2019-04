【KTSF】

上月底在佛羅里達州特朗普總統的Mar-a-Lago莊園被捕的中國籍女子Yujing Zhang,週五正是被起訴兩項控罪,分別是非法進入受管制建築物,和向執法人員作虛假陳述。

特勤人員是在兩星期前拘捕Zhang,Zhang被指當日在莊園入口,訛稱自己是會員而獲准進入,特朗普當天也在莊園內。

當局指Zhang當日隨身携帶了兩本中國護照,4部手機和藏有電腦病毒的USB手指,她被捕後,當局在她酒店房間發現8,000元現金和一個可以偵測到隱蔽鏡頭的電子設備。

FBI因此也在調查Zhang是否一名間諜,一旦定罪,她面對的最高刑罰是入獄5年和罰款25萬。

