奧克蘭市將與高雄市商討締結”友好城市”（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

本台曾在本週一獨家率先批露,台灣高雄市長韓國瑜到訪期間,東灣奧克蘭市(屋崙)將與高雄市商討締結”友好城市”的事宜,未來奧克蘭和高雄將有哪些合作交流的方向?

台灣高雄市是個海港城市,跟奧克蘭市一樣,而且從奧克蘭港進口的貨品當中,有六成來自亞洲,其中大多是來自中國和台灣。

基於雙方的相似之處,這次韓國瑜到訪灣區期間,兩個城市代表將見面討論有關成立友好城市的事宜,未來雙方合作的方向有哪些呢?

奧克蘭市姊妹市會長旅遊局董事陳錫澎說:”我們國際機場現在直飛歐洲多個國家,但是我們希望能發展到亞洲,像是香港、中國、台灣,希望能利用這個機會,討論雙方能不能有合作的機會,所以我們現在考慮的是文化的交流,還有旅遊項目,最主要能不能有直飛的航班,這很重要。”

奧克蘭市府方面證實,屆時市長Libby Schaaf 將親自出面接待,而根據本台掌握的獨家消息,原本高雄市長韓國瑜希望親自與Schaaf市長會面,但由於雙方時間無法配合,最後敲定由高雄市副市長葉匡時代表出席,駐舊金山台北經文處處長馬鍾麟也會陪同前往。

奧克蘭市姐妹市會長陳錫澎是這次洽談友好城市的主要人物。

陳錫澎說:”(中國)大連是我們的姐妹市,我們也有好多友好城市,友好城市來講是先訂下我們的條件、需求,對兩個城市來講有甚麼好處,我們看到這個好處是很多,希望利用這個機會能發展,先了解對方的需要,然後下一步我們再做友好城市的準備。”

友好城市不同於姊妹市關係,要締結姊妹城市,有嚴謹的程序和規定,例如成立姐妹市委員會,而且一個國家只能與一個城市締結姊妹市。

友好城市就比較彈性,主要是將交流合作的事項,簽署MOU備忘錄即可推動,這次雙方代表見面之後,會將意見彙整成備忘錄,日後再專門安排簽署。

陳錫澎同時也是奧克蘭市府旅遊局董事,他認為韓流掀起的熱潮,也感染到灣區的華裔民眾,有助於未來兩個城市之間的旅遊。

目前奧克蘭市已經有18個友好城市,如果這次的商討順利,高雄市有望成為第19個友好城市。

Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。