奧克蘭市將與高雄市商討締結”友好城市”（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

本台曾在本週一獨家率先批露，台灣高雄市長韓國瑜到訪期間，東灣奧克蘭市（屋崙）將與高雄市商討締結”友好城市”的事宜，未來奧克蘭和高雄將有哪些合作交流的方向？

台灣高雄市是個海港城市，跟奧克蘭市一樣，而且從奧克蘭港進口的貨品當中，有六成來自亞洲，其中大多是來自中國和台灣。

基於雙方的相似之處，這次韓國瑜到訪灣區期間，兩個城市代表將見面討論有關成立友好城市的事宜，未來雙方合作的方向有哪些呢？

奧克蘭市姊妹市會長旅遊局董事陳錫澎說：”我們國際機場現在直飛歐洲多個國家，但是我們希望能發展到亞洲，像是香港、中國、台灣，希望能利用這個機會，討論雙方能不能有合作的機會，所以我們現在考慮的是文化的交流，還有旅遊項目，最主要能不能有直飛的航班，這很重要。”

奧克蘭市府方面證實，屆時市長Libby Schaaf 將親自出面接待，而根據本台掌握的獨家消息，原本高雄市長韓國瑜希望親自與Schaaf市長會面，但由於雙方時間無法配合，最後敲定由高雄市副市長葉匡時代表出席，駐舊金山台北經文處處長馬鍾麟也會陪同前往。

奧克蘭市姐妹市會長陳錫澎是這次洽談友好城市的主要人物。

陳錫澎說：”（中國）大連是我們的姐妹市，我們也有好多友好城市，友好城市來講是先訂下我們的條件、需求，對兩個城市來講有甚麼好處，我們看到這個好處是很多，希望利用這個機會能發展，先了解對方的需要，然後下一步我們再做友好城市的準備。”

友好城市不同於姊妹市關係，要締結姊妹城市，有嚴謹的程序和規定，例如成立姐妹市委員會，而且一個國家只能與一個城市締結姊妹市。

友好城市就比較彈性，主要是將交流合作的事項，簽署MOU備忘錄即可推動，這次雙方代表見面之後，會將意見彙整成備忘錄，日後再專門安排簽署。

陳錫澎同時也是奧克蘭市府旅遊局董事，他認為韓流掀起的熱潮，也感染到灣區的華裔民眾，有助於未來兩個城市之間的旅遊。

目前奧克蘭市已經有18個友好城市，如果這次的商討順利，高雄市有望成為第19個友好城市。

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