阿拉米達市警方發視頻警告駕駛人勿分心駕駛（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

4月是分心駕駛關注月,提醒駕駛人士開車時,千萬不要玩手機發短訊,灣區一些警局都有展開行動,專捉分心駕駛人士,東灣Alameda市警局更在社交網站轉發了一段短片,顯示不專心開車和走路會有什麼後果,有部分片段可能引起觀眾不安,敬請注意。

Alameda市警局的Facebook網頁最近轉發一段來自南非的公共安全宣傳片,但是當局其實最想傳達的訊息是在短片最尾。

警方想提醒民眾,如果連邊走路邊發短訊都會跌倒,開車發短訊更加不可能,最終會釀成車禍慘劇。

這段段包裝成流行網片的宣傳片,在社交網站上瘋傳,更一度成為全南非史上最多人觀看的宣傳片,全球觀看次數突破8,300萬次。

加州公路巡警的數據顯示,2017年,全加州有66人死於分心駕駛導致的意外,6,000多人在意外中受傷。

加州法例禁止駕駛者開車時用手拿著手機,警方建議大家避免開車時分心,最好的方法是將手機放在拿不到的地方,例如放在車尾箱,又或者啟動手機的”不要打擾”功能。

