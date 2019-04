【i-CABLE】

印尼蘇拉威西島對開海域週五晚上發生6.8級地震,當局一度發出海嘯警告,暫時未知傷亡損毀情況。

地震後,島上大批居民走到戶外暫避,這次地震的震源深度17.5公里,島上多個地區都感到強烈震動,附近海域其後亦發生最少兩次餘震,其中一次超過5級。

印尼一度發出海嘯警告,約一小時後取消。

