摩登原始人屋業主反告市府騷擾和歧視華人（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

上個月中，中半島Hillsborough市府提告摩登原始人屋（Flintstone House）的主人方李邦琴女士在後院違建，方李邦琴週四與代表律師首度召開記者會，反告市府騷擾和歧視屋主。

位於Hillsborough一處山角的摩登原始人屋，週四吸引大批國內外媒體，屋主方李邦琴女士透過代表律師Angela Alioto就市府提告首度作出回應，認為市府在此事上歧視華人，並侵犯個人隱私。

Alioto說：”訴訟基於侵犯私隱，基於第一修正案的正當程序，基於宗教和權利，第一修正案中賦予她的權利，她可以塗上她想要的顏色，給花園裡的蘑菇，不需要市府決定甚麼樣的蘑菇好或壞，市府對她的作為太荒謬了。”

Alioto還說，屋主也受到聯邦房屋法的保護，此外，她查閱以往市府案件記錄，發現市府也曾歧視過另一名英語非母語的屋主，因此不排除市府也歧視方女士是華裔。

Alioto說：”方女士被Hillsborough市府這樣對待，因為她講英文有口音，而且因為她的前門有兵馬俑，市府想拆除這些兵馬俑，而兵馬俑是方女士的保護者，是她的信仰。”

Alioto表示，住在Hillsborough的白人，如果房屋前後院有雕塑品，市府並沒有要求屋主拆除，反而原始人屋裡面的雕像品，卻稱為公害，非常不公平。

方李邦琴女士表示，當初她計劃改建後院的時候，城市規劃部門的人員卻表示，可以發給她拆除的許可，而當她計劃進入改建階段，市府部門卻處處為難。

方李邦琴說：”都照著他的要求做，每一次你照著它做完以後，它就給你想個新的東西，美國就是說改換主意，就是它把那個標準再往後挪一點，再往後挪一點，永無止境，永無止境到後來，就是沒有東西好說了，就說那這樣子吧，種樹，種樹把恐龍擋起來。”

84歲的方李邦琴表示，為減少麻煩，她盡量配合市府要求，但前後接觸44次，市府不是給她出難題，就是對她的意見置之不理，市府最後還提告她，令她和原始人屋成了全世界關注的焦點。

方李邦琴說：”現在弄到全世界，不曉得每天多少人都要來看這個房子，那你就是侵犯了我的私人權，我本來要一個安靜舒適的退休生活，我享受的東西，你侵犯了我的私人權，不但侵犯了我的私人權，你也侵犯了我的鄰居的，政府一定要有一個人出來負這個責任。”

Hillsborough市府律師否認有歧視和騷擾方女士，並稱市府對沒有工程許可的屋主，發通知不是騷擾，只是提醒她要遵守市府法律條文。

方李邦琴表示，她打這場官司，不僅是為自己爭取權利、正義及公平，也是為保留美國人生活中的一個記憶，同時如果未來該市再發生類似事件，她就是這類案件的典型。

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