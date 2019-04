摩登原始人屋業主反告市府騷擾和歧視華人（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

上個月中,中半島Hillsborough市府提告摩登原始人屋(Flintstone House)的主人方李邦琴女士在後院違建,方李邦琴週四與代表律師首度召開記者會,反告市府騷擾和歧視屋主。

位於Hillsborough一處山角的摩登原始人屋,週四吸引大批國內外媒體,屋主方李邦琴女士透過代表律師Angela Alioto就市府提告首度作出回應,認為市府在此事上歧視華人,並侵犯個人隱私。

Alioto說:”訴訟基於侵犯私隱,基於第一修正案的正當程序,基於宗教和權利,第一修正案中賦予她的權利,她可以塗上她想要的顏色,給花園裡的蘑菇,不需要市府決定甚麼樣的蘑菇好或壞,市府對她的作為太荒謬了。”

Alioto還說,屋主也受到聯邦房屋法的保護,此外,她查閱以往市府案件記錄,發現市府也曾歧視過另一名英語非母語的屋主,因此不排除市府也歧視方女士是華裔。

Alioto說:”方女士被Hillsborough市府這樣對待,因為她講英文有口音,而且因為她的前門有兵馬俑,市府想拆除這些兵馬俑,而兵馬俑是方女士的保護者,是她的信仰。”

Alioto表示,住在Hillsborough的白人,如果房屋前後院有雕塑品,市府並沒有要求屋主拆除,反而原始人屋裡面的雕像品,卻稱為公害,非常不公平。

方李邦琴女士表示,當初她計劃改建後院的時候,城市規劃部門的人員卻表示,可以發給她拆除的許可,而當她計劃進入改建階段,市府部門卻處處為難。

方李邦琴說:”都照著他的要求做,每一次你照著它做完以後,它就給你想個新的東西,美國就是說改換主意,就是它把那個標準再往後挪一點,再往後挪一點,永無止境,永無止境到後來,就是沒有東西好說了,就說那這樣子吧,種樹,種樹把恐龍擋起來。”

84歲的方李邦琴表示,為減少麻煩,她盡量配合市府要求,但前後接觸44次,市府不是給她出難題,就是對她的意見置之不理,市府最後還提告她,令她和原始人屋成了全世界關注的焦點。

方李邦琴說:”現在弄到全世界,不曉得每天多少人都要來看這個房子,那你就是侵犯了我的私人權,我本來要一個安靜舒適的退休生活,我享受的東西,你侵犯了我的私人權,不但侵犯了我的私人權,你也侵犯了我的鄰居的,政府一定要有一個人出來負這個責任。”

Hillsborough市府律師否認有歧視和騷擾方女士,並稱市府對沒有工程許可的屋主,發通知不是騷擾,只是提醒她要遵守市府法律條文。

方李邦琴表示,她打這場官司,不僅是為自己爭取權利、正義及公平,也是為保留美國人生活中的一個記憶,同時如果未來該市再發生類似事件,她就是這類案件的典型。

