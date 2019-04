中國科學家移植人類基因至猴腦引質疑

【i-CABLE】

中國內地的基因改造實驗過去兩年引起不少關注,近日有中國科學家為了研究人類智力起源,將人類基因移植到猴子的腦內,引起了各方質疑。

影像只出現了一下,猴子馬上就可以選到同樣的圖案,這隻並不是普通的猴子,而是複製了人類基因的基因改造猴子。中科院昆明動物所上月在中國的英文學術期刊《國家科學評論》上,發表了一篇新的研究,指首次建構複製了人類MCPH1 基因的轉基因恆河猴模型,並培育出11隻基因改造猴子。

研究指人類的 MCPH1 基因令人腦發育的時間,比其他靈長類動物更長,從而形成了更高級的人類智力,而這些基因改造猴子的神經細胞和神經網絡,都出現了成熟遲緩的狀況,並在認知能力檢測結果發現,牠們比野生猴子明顯有更強的工作記憶能力。

研究指,實驗說明大腦發育遲緩可能提升了牠們的智力。中科院昆明動物所讚揚成果對研究人類特異的遺傳變異、智力起源和認知障礙症等人類特有的腦疾病有重大貢獻。

不過研究一發表就惹來各方質疑,包括美國科技雜誌《麻省理工科技評論》,指出11隻基因改造猴子之中,只有5隻存活下來,很難就研究作出確實結論,又引用有份參與研究的美國學者曾說過,沒有任何西方科學期刊願意發表這個研究,坦言這研究在美國沒可能完成,這研究並非一個”好的方向”,因為他們創造了一種改變過的動物,研究團隊並沒有透徹理解實驗的學術目的和社會貢獻。

有倫理學者指,這次並非首次將人類基因移植到動物身上,但研究目的必須有正當的價值和意義,不能單純因為好奇而做實驗。

不過主要發起研究的中科院學者宿兵已公開表明,將會創造更多類似的基因改造猴子,並已經開始培育另一種帶有人類SRGAP2C基因的轉基因猴。

