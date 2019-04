【KTSF】

明尼蘇達州一個大型購物中心,週五有一名5歲幼童懷疑被人從高處推下或拋下,嚴重受傷,懷疑涉案的一名24歲男子已被扣查。

事發於Bloomington市的Mall of America購物中心,有目擊證人向警方稱,幼童可能是被人從3樓推下或拋下到地面。

警員到達現場後立即為幼童急救,他嚴重受傷,已送院治療。

警方稱,疑犯在事發後立即奔逃,但很快被警方拘捕,暫時未知疑犯與幼童及幼童的家人是否相識,警方暫時未知案件的動機。

