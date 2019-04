阿桑奇棄保潛逃罪成 等候美國引渡聆訊

【i-CABLE】

維基解密創辦人阿桑奇被英國的法院裁定棄保潛逃罪成,還押等候美國要求引渡他的聆訊,特朗普總統表示不清楚事件,會由司法部長處理。

阿桑奇被捕後不久被帶到法院應訊,法官裁定他違反保釋條件罪成,最高可被判監12個月。法官指阿桑奇聲稱自己,從未得到公平審訊的說法可笑,下令將他還押。

47歲的阿桑奇還要面對美國要求引渡的聆訊,法官要求美國6月12日前,準備好引渡文件。阿桑奇的律師批評英國拘捕阿桑奇的做法立下危險的先例,威脅新聞工作者的安全。

倫敦警方接獲厄瓜多爾駐英國大使館通知,撤銷阿桑奇的公民資格及難民身份後,週四上午進入大使館拘捕阿桑奇,他被瑞典政府指控涉及性侵罪行後,便在這裡藏身近7年。

厄瓜多爾總統莫雷諾指,阿桑奇在大使館內行為挑釁,又指使助手繼續發放機密文件,干預別國內政,因此撤銷對他的庇護,瑞典警方在阿桑奇被捕後亦表示,會重啟當年的性侵調查。

美國司法部指阿桑奇2010年,協助美軍情報分析員曼寧試圖破解國防部電腦系統密碼,準備控告他串謀入侵電腦系統,最高可監禁5年。

特朗普表示,司法部長會處理引渡阿桑奇的事。

阿桑奇本身是澳洲公民,澳洲總理莫里森表示,收到阿桑奇尋求領事協助的申請,他會獲得澳洲公民應得的協助,至於阿桑奇的引渡程序是美國及英國之間的事,澳洲不會干預。

阿桑奇的律師則要求法國總統馬克龍調解事件,帶阿桑奇到法國,與其身在法國的孩子團聚,避免他被引渡到美國,不過法國表明沒有正式收到阿桑奇申請,不會主動考慮提供庇護。

