維基解密創辦人阿桑奇英國被捕

藏身厄瓜多爾駐英國大使館7年的維基解密創辦人阿桑奇被捕,警方指是因為他無向法院自首。厄瓜多爾總統指阿桑奇違反國際公約,撤銷對他的庇護,美國要求引渡阿桑奇受審。

47歲的阿桑奇當地週四被警方帶離倫敦的厄瓜多爾大使館,送上警車,警方指是大使請警員進入大使館內拘捕他,又指阿桑奇7年前違反拘捕令,將盡快送他到法院受審。

阿桑奇遭瑞典政府指控涉及性侵後,因擔心遭英國引渡至瑞典,向厄瓜多爾申請庇護,近7年來一直藏身駐英國大使館。

瑞典當局其後撤銷起訴,但由於他違反保釋條件,一旦離開大使館可能會被捕,引渡到美國就公開華府文件受審,所以一直未有離開。

厄瓜多爾總統莫雷諾強調,當局有權這樣做,又稱英國當局保證不會引渡阿桑奇到會判處死刑的國家。

早前表示阿桑奇有自由離開大使館的英國外相侯俊偉感謝厄瓜多爾當局合作,維基解密批評厄瓜多爾撤銷庇護是違法,又指包括美國中情局在內的”演員”一同參與非法監禁阿桑奇。

