美國商務部將37間內地公司和學術機構及7間香港機構列入未經核實危險名單,警告企業要謹慎對待。

列入名單的企業包括高科技、航空等領域,商務部指這些企業或機構拒絕回應如何使用美國產品,美國公司與這些單位接洽時應保持警惕。

雖然名義上不算禁運,但實際上也應視為禁運處理。在北京,商務部指美國的做法錯誤,要求盡快糾正。

香港立法會議員莫乃光指,曾有美國國會議員擔心有香港公司出口科技產品到受管制國家,又指近年本港海關加強調查涉嫌違反聯合國安理會制裁的個案,但至今仍沒有檢控、定罪。

