舊金山國際機場週四一條跑道發現地陷,需要進行緊急維修,事件導致多班離境和抵境航班出現延誤。

機場發言人Doug Yakel稱,工程人員在28L跑道發現地陷,約12吋長,跑道需要封閉約數小時以進行填補。

