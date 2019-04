海中鍋不滿新店要自費建車位 San Bruno市府駁回上訴（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

由華裔經營的Seapot海中鍋自助火鍋店簽了租約,計劃在San Bruno市開分店,準備動工改建時,才被政府告知要開業,必須同時額外興建100個停車位,海中鍋及舖位業主提出上訴,市議會週二晚投票,一致否決上訴的申請。

海中鍋簽約租了San Mateo Avenue與El Camino Real交界一個即將完成的商住兩用大廈底層的店面,將5間小舖位打通成一間大舖,計劃經營一個最多容納兩百名顧客的自助火鍋店。

San Bruno市議會5名成員,其中一人因為住在今次發展項目的附近,決定不參與聽證會,不過他變了公眾,在會上發言。

其餘4人都表示,非常希望海中鍋進駐San Bruno,為市中心帶來新氣象,但因為現時找停車位已經很難,難以想像海中鍋開業後,對市中心造成的影響,因此一致認為,如果海中鍋要開業,必須按有關部門要求,興建100個停車位。

包括海中鍋店主在內共十多名市民到場支持,並發言聲援海中鍋,不過他們就失望而回。

海中鍋店主之一馬先生(Wayne Ma)說:”我想我們下一步都是要跟業主再談一談,才有下一步,看看怎樣做,(記者:失望嗎?)失望,一定是失望。”

San Bruno市社區發展局表示,早在2014年,市議會的確豁免底層商戶興建停車位,不過前提是,底層的商業空間會租給5間”Specialty”特色餐廳,或者是零售商店。

市府指”Specialty”特色餐廳,包括雪糕店、麵包店或快餐店等,座椅數目不超過店舖面積的五成,因為海中鍋這類大型的餐館,並不包括在內。

市府估計5間小型商戶大約需要30個停車位,周邊的地方或者可以吸納,但預計海中鍋需要100個車位,兩者是天淵之別,因此斷定海中鍋並不符合原先豁免停車位的商業類別。

社區發展局局長Darcy Smith說:”明顯地,市府一直無批准一間大型堂食,全方位服務的餐廳,我的決定是,海中鍋並不符合市府原先批准的計劃。”

發展商Sares Regis表示,所謂的”Specialty”特色餐廳,這個字從未在今次的合約上出現,商用空間可以租給很多不同類型的行業,包括堂食餐廳,不論是一間還是5間,因此海中鍋絕對合資格享有停車位豁免。

發展商發言人說:”今晚我們不能夠讓我們的餐廳或海中鍋,去接受市府的停車位要求。”

市府表示,直到去年海中鍋聯絡他們申請牌照,才知道今次事件,因此在停車位豁免上,市府並非出爾反爾。

他們指出,不符合停車豁免的商戶,其實可以申請”停車條例修訂”(Parking modification)召開公聽會,看看有什麼折衷方法,不明白發展商為什麼走到上訴這一步。

