海中鍋不滿新店要自費建車位 San Bruno市府駁回上訴（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

由華裔經營的Seapot海中鍋自助火鍋店簽了租約，計劃在San Bruno市開分店，準備動工改建時，才被政府告知要開業，必須同時額外興建100個停車位，海中鍋及舖位業主提出上訴，市議會週二晚投票，一致否決上訴的申請。

海中鍋簽約租了San Mateo Avenue與El Camino Real交界一個即將完成的商住兩用大廈底層的店面，將5間小舖位打通成一間大舖，計劃經營一個最多容納兩百名顧客的自助火鍋店。

San Bruno市議會5名成員，其中一人因為住在今次發展項目的附近，決定不參與聽證會，不過他變了公眾，在會上發言。

其餘4人都表示，非常希望海中鍋進駐San Bruno，為市中心帶來新氣象，但因為現時找停車位已經很難，難以想像海中鍋開業後，對市中心造成的影響，因此一致認為，如果海中鍋要開業，必須按有關部門要求，興建100個停車位。

包括海中鍋店主在內共十多名市民到場支持，並發言聲援海中鍋，不過他們就失望而回。

海中鍋店主之一馬先生（Wayne Ma）說：”我想我們下一步都是要跟業主再談一談，才有下一步，看看怎樣做，（記者:失望嗎？）失望，一定是失望。”

San Bruno市社區發展局表示，早在2014年，市議會的確豁免底層商戶興建停車位，不過前提是，底層的商業空間會租給5間”Specialty”特色餐廳，或者是零售商店。

市府指”Specialty”特色餐廳，包括雪糕店、麵包店或快餐店等，座椅數目不超過店舖面積的五成，因為海中鍋這類大型的餐館，並不包括在內。

市府估計5間小型商戶大約需要30個停車位，周邊的地方或者可以吸納，但預計海中鍋需要100個車位，兩者是天淵之別，因此斷定海中鍋並不符合原先豁免停車位的商業類別。

社區發展局局長Darcy Smith說：”明顯地，市府一直無批准一間大型堂食，全方位服務的餐廳，我的決定是，海中鍋並不符合市府原先批准的計劃。”

發展商Sares Regis表示，所謂的”Specialty”特色餐廳，這個字從未在今次的合約上出現，商用空間可以租給很多不同類型的行業，包括堂食餐廳，不論是一間還是5間，因此海中鍋絕對合資格享有停車位豁免。

發展商發言人說：”今晚我們不能夠讓我們的餐廳或海中鍋，去接受市府的停車位要求。”

市府表示，直到去年海中鍋聯絡他們申請牌照，才知道今次事件，因此在停車位豁免上，市府並非出爾反爾。

他們指出，不符合停車豁免的商戶，其實可以申請”停車條例修訂”（Parking modification）召開公聽會，看看有什麼折衷方法，不明白發展商為什麼走到上訴這一步。

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