【KTSF 歐志洲報導】

南灣Santa Clara縣議會週二在經過7個半小時的討論和公聽之後,表決通過研究修改該縣的庇護政策。

Santa Clara縣現有的庇護政策,禁止執法單位在無證移民刑滿之後,幫助移民與海關執法局(ICE)持續拘留這些囚犯,除非有針對這些囚犯的拘捕令。

在2月底,一名被釋放的無證移民囚犯,涉嫌殺害一名59歲的聖荷西婦女之後,南灣一些民選官員和執法機構,敦促縣政府修改該縣的庇護政策。

縣議會週二晚以4對1的票數,支持研究如何修改庇護政策,讓執法單位在處理暴力或嚴重罪案的囚犯時,可以通知ICE,相關的單位將在60天內提交研究報告。

