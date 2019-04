已故僑領白蘭申請舊金山住房計劃 曾被聯調局調查是否涉詐欺

【KTSF 古琳嘉報導】

灣區已故僑領白蘭去世將近3年,聯邦調查局(FBI)週三公布一份針對白蘭申請舊金山市府住房計畫是否涉及詐欺一事所做的調查,結果顯示案件”無法核實”。

根據美聯社報導,FBI從2005年開始調查白蘭生前符合資格獲得舊金山市府的BMR住房計畫,是否涉及詐欺。

該計畫專門幫助首次購屋者貸款,並符合資格購買低於市價住房的共渡公寓。

美聯社報導指出,白蘭在灣區另外擁有兩處房產,FBI當時進行長達3年的調查,包括調查白蘭的財務狀況、報稅紀錄以及市府的可負擔房屋計畫,並安排多位證人接受聯邦大陪審團的問話。

調查最終在2009年結案,結論是”無法核實”,正式的報告週三才對外公布,白蘭已在2016年9月去世,享壽68歲。

