列治文市男子用利刀襲擊家人 被警員開槍擊斃

【KTSF】

東灣列治文市警方週四凌晨開槍擊斃一名涉及家暴的男子,他涉嫌強行闖入一幢住屋,用利刀襲擊一名家庭成員。

警方於凌晨2時半左右接獲舉報,案發地點在Wilson大街930號一幢住屋。

報警者向警方稱,他們的父親打破窗戶闖入屋內,並用利刀襲擊他們。

警員到場後,發現涉案的55歲男子正在屋後方的陽台襲擊一名男童,警員喝令男子停手,但他沒有理會,男童成功掙扎離開,男子則站起身,向著警員衝來。

警員見狀,至少一名警員向男子開槍,男子當場死亡。

事件中,一名婦人腹部被割傷,一名男童臉部被割傷,二人已送院治療,敷藥後已出院,警員在事故中沒有受傷。

死者並非住在案發住屋中,而其家人已向法庭申請禁制令,列治文市警方過去也曾接獲多宗家暴舉報,與死者曾有接觸。

本案是該市今年第二宗警員開槍事件,Contra Costa縣地檢署與列治文市警方已對事件展開調查,共有4名警員將會接受問話及休假,以協助調查。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。