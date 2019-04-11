列治文市男子用利刀襲擊家人 被警員開槍擊斃

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東灣列治文市警方週四凌晨開槍擊斃一名涉及家暴的男子，他涉嫌強行闖入一幢住屋，用利刀襲擊一名家庭成員。

警方於凌晨2時半左右接獲舉報，案發地點在Wilson大街930號一幢住屋。

報警者向警方稱，他們的父親打破窗戶闖入屋內，並用利刀襲擊他們。

警員到場後，發現涉案的55歲男子正在屋後方的陽台襲擊一名男童，警員喝令男子停手，但他沒有理會，男童成功掙扎離開，男子則站起身，向著警員衝來。

警員見狀，至少一名警員向男子開槍，男子當場死亡。

事件中，一名婦人腹部被割傷，一名男童臉部被割傷，二人已送院治療，敷藥後已出院，警員在事故中沒有受傷。

死者並非住在案發住屋中，而其家人已向法庭申請禁制令，列治文市警方過去也曾接獲多宗家暴舉報，與死者曾有接觸。

本案是該市今年第二宗警員開槍事件，Contra Costa縣地檢署與列治文市警方已對事件展開調查，共有4名警員將會接受問話及休假，以協助調查。

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