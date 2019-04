移民崎嶇之路專題：邱信福提案在州府設全新機構服務移民和難民（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

代表舊金山的華裔州眾議員邱信福(David Chiu)上週正式在州議會提出法案,建議在州府設立一個全新機構,專責處理移民和難民服務,法案週二剛剛在州眾議院司法委員會通過,跨出了第一步,本集的移民崎嶇之路帶您了解法案的詳情。

目前在加州州府處理跟移民相關的服務,分布在十多個不同的,州府機構底下,移民因此要到散佈在各地的機構,申請不同的服務。

邱信福說:”舉例來說,你不是公民也可申請駕照,但你必須到DMV辦理,你是移民也可獲某類助學金,但你必須到教育單位辦理,你可以取得社會服務,還有法律援助以及健保,但如果你是移民而非公民,就會很困難。”

本身是移民之子的邱信福提出AB1113法案,建議成立一個專責機構,稱為加州移民和難民事務局(California Immigrant and Refugee Affairs Agency),並創設局長一職,來提供移民和難民相關服務。

邱信福說:”在加州,我們有1,000萬個移民和難民,但州政府只有一人負責幫忙協調,所以我們要成立一個機構,叫做移民和難民事務局,專責將整個州府相關業務,集合在一個機構來做。”

2015年,加州時任州長布朗創設了一個職位,稱為”Statewide Director of Immigrant Integration”,專責協調移民相關事物,不過邱信福認為,這遠遠不足以應付龐大移民社區的需求,應該注入”一站搞定”的概念,讓服務更加簡便。

邱信福說:”我們想要建立單一機構,讓移民知道去哪裡求助,這也是向移民社區傳達信號,表示加州歡迎移民,我們希望移民定居,最重要的是幫助移民成功。”

目前麻省、紐約州和密西根州都已經有專責單位協調移民事務,加州才剛踏出第一步,而這項法案也是邱信福主導的加州議會亞太裔黨團優先推動的法案。

相較於聯邦政府打擊非法,並收緊移民政策,邱信福提出的法案,恰恰與聯邦唱反調。

邱信福說:”我們要做的正好相反,我們要說我們懷抱移民,我們歡迎他們,也想提供幫助。”

AB1113法案週二已經在州眾議院司法委員會獲得通過,下一步將送交撥款委員會審查。

Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。