移民崎嶇之路專題：邱信福提案在州府設全新機構服務移民和難民（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

代表舊金山的華裔州眾議員邱信福（David Chiu）上週正式在州議會提出法案，建議在州府設立一個全新機構，專責處理移民和難民服務，法案週二剛剛在州眾議院司法委員會通過，跨出了第一步，本集的移民崎嶇之路帶您了解法案的詳情。

目前在加州州府處理跟移民相關的服務，分布在十多個不同的，州府機構底下，移民因此要到散佈在各地的機構，申請不同的服務。

邱信福說：”舉例來說，你不是公民也可申請駕照，但你必須到DMV辦理，你是移民也可獲某類助學金，但你必須到教育單位辦理，你可以取得社會服務，還有法律援助以及健保，但如果你是移民而非公民，就會很困難。”

本身是移民之子的邱信福提出AB1113法案，建議成立一個專責機構，稱為加州移民和難民事務局（California Immigrant and Refugee Affairs Agency），並創設局長一職，來提供移民和難民相關服務。

邱信福說：”在加州，我們有1,000萬個移民和難民，但州政府只有一人負責幫忙協調，所以我們要成立一個機構，叫做移民和難民事務局，專責將整個州府相關業務，集合在一個機構來做。”

2015年，加州時任州長布朗創設了一個職位，稱為”Statewide Director of Immigrant Integration”，專責協調移民相關事物，不過邱信福認為，這遠遠不足以應付龐大移民社區的需求，應該注入”一站搞定”的概念，讓服務更加簡便。

邱信福說：”我們想要建立單一機構，讓移民知道去哪裡求助，這也是向移民社區傳達信號，表示加州歡迎移民，我們希望移民定居，最重要的是幫助移民成功。”

目前麻省、紐約州和密西根州都已經有專責單位協調移民事務，加州才剛踏出第一步，而這項法案也是邱信福主導的加州議會亞太裔黨團優先推動的法案。

相較於聯邦政府打擊非法，並收緊移民政策，邱信福提出的法案，恰恰與聯邦唱反調。

邱信福說：”我們要做的正好相反，我們要說我們懷抱移民，我們歡迎他們，也想提供幫助。”

AB1113法案週二已經在州眾議院司法委員會獲得通過，下一步將送交撥款委員會審查。

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