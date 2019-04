最新數據顯示H-1B工作簽證申請被拒比例急升

【KTSF 林佩樺報導】

最新數據顯示,H-1B工作簽證申請被拒的比例,比3年前大幅提高3、4倍。

美國政策國家基金會分析移民局數據發現,2015年H-1B工作簽證新申請,被拒比例只有6%,2018年急遽攀升至24%,2019年第一季度更上漲至32%。

而在2010至2015年期間,被拒比例從沒有超過單位數。

至於已經有工作簽證的外籍人士申請續簽也更加困難,被拒比例從2015年的3%升至18%,其中以科技產業顧問公司被拒簽機率最高。

律師分析,H-1B簽證被拒絕的比率攀升,是因為在特朗普總統的僱用美國人政策下,移民局提高審核難度,要求申請人遞交更多相關資訊文件。

著名科技大公司也不例外,例如Amazon,2019年第一季度送交的228例續簽申請,其中有17%遭到拒絕。

專家分析指,此顯示特朗普政府不僅是取締非法移民,也針對高學歷高技術人士而提高他們的移民難度。

Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。