灣區汽油價格每加侖重上4元水平 專家預測會繼續升

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如果大家近日到油站加油，都會發現灣區大部分汽油價格，平均每加侖已經上升至4元以上，有專家指油價仍然會持續上漲。

美國汽車協會（AAA）的數據顯示，舊金山的普通鉛油價在短短一星期內，由每加侖3.77元急升了至少3毫子到4.04元，是自2014年來，首次重上4元。

加州目前平均每加侖汽油價格是3.91元，較全國平均價格2.78元高出將超過一元。

油價不停攀升，原因是和加州煉油廠關閉有關，位於北灣Benicia的Valero煉油廠出現問題，產生大量的濃煙威脅公眾，宣布暫時關閉。

另外 南加州煉油廠較早前發生火警需要維修，煉油廠一旦出事，就會連累汽油價格，加上夏季旅遊旺季就快到，大家對汽油需求上升。

有專家指，現時的油價平均每加侖4元只是開始，相信在未來數月數字會持續上升。

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