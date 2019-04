【KTSF】

早前失蹤的東灣Fremont市62歲華裔婦人已找到。

Fremont市警方表示,上週日凌晨3點半,警方接報指62歲的Shan Wei離開住所後沒有回家,身上未帶錢包和鑰匙。

她不會說英語,且患有精神疾病,情況可能有危險。

消防局隨後出動無人機與警犬搜索,最終在2.5英哩外的地方發現該婦人。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。