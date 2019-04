“加州能源升級”計劃在全加州推廣分時段費率計劃（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

“加州能源升級”計劃(Energy Upgrade California)目前正在全州推廣分時段費率計劃,幫助用戶節省電費。

加州於2011年推出”加州能源升級”計劃,目標是到2030年,全州33%的電能都來自可再生能源,到2040年,可以減少四成溫室氣體排放。

其中一個行動就是協助電力用戶節省電能,該計劃現正推廣分時段費率計劃,也就是在白天可再生能源充足時,使用統一的較低費率,夜晚則按高峰分段收費。

“加州能源升級”計劃代表Seth Jacobson說:”所以在上午10點至下午4點用電,電費是一個費率,在下午4點至晚9點用電,有另一個費率,所以我們鼓勵人改變行為,減少用電能,只在費率低的離峰時段用電。”

研究顯示,配合日間太陽能及風能發電的時間,以及深夜離峰時段的較低電力成本,用戶在下午4點之前用電,例如調節空調恆溫設置的溫度,夏天華氏78度,冬天68度,做飯做家務使用定時的洗衣機、洗碗機等家電設備,或是晚上10點之後才為手機、平板電腦等設備充電,不僅節約電能,還可以節省兩成電費。

Jacobson說:”如果你是CCA電力的用戶,你能省錢,因為CCA購買較便宜電能,如果你是PG&E用戶,你可以根據其分段費率,在便宜時段用電,所以要看你住哪裡。”

灣區多個縣市都已採用CCA社區整合計劃,替代太平洋煤電公司(PG&E),為縣市用戶提供更清潔的電能,例如舊金山的CleanPowerSF計劃,以及中半島的Peninsula Clean Energy計劃。

如果用戶能在白天當太陽能、風能這些可再生能源充足的時段用電,購買這些清潔能源的價格也會相應降低,從而令電費費率也會降低。

此外,用戶更換節能的家電產品,仍可獲得電力公司提供的現金回扣,預計灣區電力用戶將從2020年底開始,全面採用分時段費率計劃。

