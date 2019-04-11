“加州能源升級”計劃在全加州推廣分時段費率計劃（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

“加州能源升級”計劃（Energy Upgrade California）目前正在全州推廣分時段費率計劃，幫助用戶節省電費。

加州於2011年推出”加州能源升級”計劃，目標是到2030年，全州33%的電能都來自可再生能源，到2040年，可以減少四成溫室氣體排放。

其中一個行動就是協助電力用戶節省電能，該計劃現正推廣分時段費率計劃，也就是在白天可再生能源充足時，使用統一的較低費率，夜晚則按高峰分段收費。

“加州能源升級”計劃代表Seth Jacobson說：”所以在上午10點至下午4點用電，電費是一個費率，在下午4點至晚9點用電，有另一個費率，所以我們鼓勵人改變行為，減少用電能，只在費率低的離峰時段用電。”

研究顯示，配合日間太陽能及風能發電的時間，以及深夜離峰時段的較低電力成本，用戶在下午4點之前用電，例如調節空調恆溫設置的溫度，夏天華氏78度，冬天68度，做飯做家務使用定時的洗衣機、洗碗機等家電設備，或是晚上10點之後才為手機、平板電腦等設備充電，不僅節約電能，還可以節省兩成電費。

Jacobson說：”如果你是CCA電力的用戶，你能省錢，因為CCA購買較便宜電能，如果你是PG&E用戶，你可以根據其分段費率，在便宜時段用電，所以要看你住哪裡。”

灣區多個縣市都已採用CCA社區整合計劃，替代太平洋煤電公司（PG&E），為縣市用戶提供更清潔的電能，例如舊金山的CleanPowerSF計劃，以及中半島的Peninsula Clean Energy計劃。

如果用戶能在白天當太陽能、風能這些可再生能源充足的時段用電，購買這些清潔能源的價格也會相應降低，從而令電費費率也會降低。

此外，用戶更換節能的家電產品，仍可獲得電力公司提供的現金回扣，預計灣區電力用戶將從2020年底開始，全面採用分時段費率計劃。

Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。