歐盟同意延長英國脫歐至10月底

【i-CABLE】

歐盟同意英國押後脫歐延期至10月31日,今年6月會再檢討。歐洲理事會主席圖斯克呼籲英國把握機會有序脫歐,英國首相文翠珊強調會繼續爭取國會通過《脫歐協議草案》,令英國盡快脫歐。

歐盟領袖召開緊急峰會,討論延長英國脫歐期限,英國首相文翠珊提出讓英國押後至6月30日離開歐盟,她先在峰會上發言個多小時,期間歐盟領袖有向她提問,文翠珊之後離場,讓其餘27個成員國繼續磋商。

英國廣播公司記者指,27個成員國中,逾半支持英國大幅押後脫歐至今年年底,但法國擔心這樣做會嚴重損害歐盟利益,主張最遲只能押後至6月30日。

27個成員國商討超過6小時,最終同意讓英國押後脫歐延至10月31日,今年6月會再檢討。歐洲理事會主席圖斯克呼籲英國把握機會,做好有序脫歐的安排。

文翠珊強調會繼續致力爭取國會通過《脫歐協議草案》,令英國有序脫歐。

文翠珊指,歐盟同意只要英國國會通過了《脫歐協議草案》,可以隨時中止延期,亦即是指若英國能夠在5月首3個星期通過《脫歐協議草案》的話,英國便不用參加歐洲議會選舉,即會在6月1日正式離開歐盟。

版權所有,不得轉載。