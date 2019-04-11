歐盟同意延長英國脫歐至10月底

【i-CABLE】

歐盟同意英國押後脫歐延期至10月31日，今年6月會再檢討。歐洲理事會主席圖斯克呼籲英國把握機會有序脫歐，英國首相文翠珊強調會繼續爭取國會通過《脫歐協議草案》，令英國盡快脫歐。

歐盟領袖召開緊急峰會，討論延長英國脫歐期限，英國首相文翠珊提出讓英國押後至6月30日離開歐盟，她先在峰會上發言個多小時，期間歐盟領袖有向她提問，文翠珊之後離場，讓其餘27個成員國繼續磋商。

英國廣播公司記者指，27個成員國中，逾半支持英國大幅押後脫歐至今年年底，但法國擔心這樣做會嚴重損害歐盟利益，主張最遲只能押後至6月30日。

27個成員國商討超過6小時，最終同意讓英國押後脫歐延至10月31日，今年6月會再檢討。歐洲理事會主席圖斯克呼籲英國把握機會，做好有序脫歐的安排。

文翠珊強調會繼續致力爭取國會通過《脫歐協議草案》，令英國有序脫歐。

文翠珊指，歐盟同意只要英國國會通過了《脫歐協議草案》，可以隨時中止延期，亦即是指若英國能夠在5月首3個星期通過《脫歐協議草案》的話，英國便不用參加歐洲議會選舉，即會在6月1日正式離開歐盟。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。