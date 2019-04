報告指灣區無家可歸者人數全國排第三（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

非牟利組織Bay Area Council灣區縣議會,週三公開一份有關區內無家可歸者的最新報告,指出灣區的無家可歸者危機是全國最嚴重,並提出多項建議,希望各縣市的首長可以參考。

灣區縣議會的報告指出,灣區9個縣市有超過28,000名無家可歸者,這個數字與灣區50個小城市的人口一樣,甚至更多,露宿者人數是全國排名第三,僅次於紐約及洛杉磯。

不過灣區的露宿者當中,有67%是居無定所(Unsheltered),即是住在街上、帳幕或車上等,這個居無定所的比例是全國之冠。

灣區縣議會指,這個危機相當嚴峻,需要所有居民幫忙解決。

灣區縣議會經濟研究所代表Micah Weinberg說:”報告不聚焦於經濟方面,而更著重其道德問題,我們不能接受有人住在這種環境,我們一定要幫忙,因此要推動議會領袖解決這個問題。”

這份報告亦從三方面列出多項建議解決無家可歸者問題,分別是預防、合作及簡化.

議會表示,各地方政府不但要幫助街上的無家可歸者,還要為一些低收入,很可能變成無家可歸的人興建房屋,因為一旦變成無家可歸,很難重回正常生活。

第二是尋求各縣市之間的合作。

Weinberg說:”幾乎所有無家可歸者一直留在灣區,但是這些人不斷在區內流動,他們從Hayward轉去聖荷西,由舊金山轉去Marin縣,因此我們不應該再由城市或縣市個別去處理,是應該整個灣區一起合作解決問題。”

最後是簡化,議會指出,每個縣市,甚至州府,都各自創立不同的計劃或措施,去幫助無家可歸者,但是很多這些計劃可能相類似,令資源重疊,未能夠最有效運用資源,因此,建議各政府考慮統合當中雷同的計劃。

