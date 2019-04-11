報告指灣區無家可歸者人數全國排第三（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

非牟利組織Bay Area Council灣區縣議會，週三公開一份有關區內無家可歸者的最新報告，指出灣區的無家可歸者危機是全國最嚴重，並提出多項建議，希望各縣市的首長可以參考。

灣區縣議會的報告指出，灣區9個縣市有超過28,000名無家可歸者，這個數字與灣區50個小城市的人口一樣，甚至更多，露宿者人數是全國排名第三，僅次於紐約及洛杉磯。

不過灣區的露宿者當中，有67%是居無定所（Unsheltered），即是住在街上、帳幕或車上等，這個居無定所的比例是全國之冠。

灣區縣議會指，這個危機相當嚴峻，需要所有居民幫忙解決。

灣區縣議會經濟研究所代表Micah Weinberg說：”報告不聚焦於經濟方面，而更著重其道德問題，我們不能接受有人住在這種環境，我們一定要幫忙，因此要推動議會領袖解決這個問題。”

這份報告亦從三方面列出多項建議解決無家可歸者問題，分別是預防、合作及簡化．

議會表示，各地方政府不但要幫助街上的無家可歸者，還要為一些低收入，很可能變成無家可歸的人興建房屋，因為一旦變成無家可歸，很難重回正常生活。

第二是尋求各縣市之間的合作。

Weinberg說：”幾乎所有無家可歸者一直留在灣區，但是這些人不斷在區內流動，他們從Hayward轉去聖荷西，由舊金山轉去Marin縣，因此我們不應該再由城市或縣市個別去處理，是應該整個灣區一起合作解決問題。”

最後是簡化，議會指出，每個縣市，甚至州府，都各自創立不同的計劃或措施，去幫助無家可歸者，但是很多這些計劃可能相類似，令資源重疊，未能夠最有效運用資源，因此，建議各政府考慮統合當中雷同的計劃。

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