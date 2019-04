【KTSF 黃恩光報導】

灣區的包裹盜竊問題嚴重,東灣Alameda市警方最近拍攝到捉賊的過程。

上星期四,一名警員在Alameda市一個經常發生包裹盜竊案的社區巡邏時,發覺一輛可疑的汽車,警員查問汽車裡面的人。

警方表示,對方的回答前後不符,警員於是要求派人增援,汽車司機索性開車逃走,警員一路追,警方最後找到疑犯,發現他們換了衣服,企圖變身。

警方表示,盜竊包裹的賊人,經常會穿熒光顯眼的衣服,令人以為他們是公共機構的人員。

警方提供的監控視像顯示,警匪追逐之前,可疑的汽車曾經跟蹤送貨的車,找機會偷走剛送到的包裹。

警方表示,疑犯駕駛的車是一輛偷車,警方在車裡找到偷回來的包裹。

