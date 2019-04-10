特朗普否認在邊界恢復拆散非法移民家庭政策

【KTSF 江良慧報導】

美國邊防巡邏人員在3月份總共遞補超過92,000名企圖偷渡的非法移民，數字是12年來的新高，當中53,000多人都是整家人一起偷渡，不過，誓言要實施更強硬移民措施的特朗普總統，就否認會在邊境恢復拆散非法移民家庭的政策。

雖然他的移民官員都向記者表示，政府有意恢復在邊境實施零容忍政策，拆散非法移民家庭，不過特朗普卻還是否認。

特朗普之後更企圖改寫歷史，冤枉奧巴馬，說拆散移民家庭是奧巴馬的政策。

特朗普說：”奧巴馬總統拆散家庭，你看吧，記者知道，你們知道，我們全都知道，我才是停止做法的人。”

但事實並非這樣，政府高層曾表明，拆散家庭是因為零容忍政策，時任聯邦司法部長Jeff Sessions就這樣講過。

Sessions說：”若你偷運兒童，我們將檢控你，而改名兒童大多會跟你被拆散，根據法律，若你不想和你子女被拆散，便別把他們非法帶過來。”

時任白宮幕僚長John Kelly也講過：”對，我正在考慮，為阻止在這極危險網絡上更多活動，我正考慮這樣做，我們處理他們父母時，他們會被好好照料。”

但特朗普一方面否認會重新實施零容忍政策，但同時又認為，拆散家庭能有效壓止非法移民。

特朗普說：”一沒有了這措施後，所以才會看到這麼多人過來，他們來就像去野餐一樣，因為讓我們去迪士尼吧。”

有高層官員透露，他們正考慮一種不一樣的零容忍政策，被稱為二元選擇，非法移民父母可以選擇和子女分離，抑或整家人一起囚禁，與此同時，特朗普政府也正在起草計畫，令人更難以在邊境申請庇護，要求那些聲稱恐懼留在家鄉的申請人，符合一些新增的嚴苛條件，上述種種措施，將會由新的國土安全部團隊負責。

此外，特朗普也否認在國土全部清理門戶。

特朗普說：”我從來沒說過要清理門戶，我不知道是誰這樣說的，我們這裡有很多人才，但法律就遭透。”

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