特朗普否認在邊界恢復拆散非法移民家庭政策

【KTSF 江良慧報導】

美國邊防巡邏人員在3月份總共遞補超過92,000名企圖偷渡的非法移民,數字是12年來的新高,當中53,000多人都是整家人一起偷渡,不過,誓言要實施更強硬移民措施的特朗普總統,就否認會在邊境恢復拆散非法移民家庭的政策。

雖然他的移民官員都向記者表示,政府有意恢復在邊境實施零容忍政策,拆散非法移民家庭,不過特朗普卻還是否認。

特朗普之後更企圖改寫歷史,冤枉奧巴馬,說拆散移民家庭是奧巴馬的政策。

特朗普說:”奧巴馬總統拆散家庭,你看吧,記者知道,你們知道,我們全都知道,我才是停止做法的人。”

但事實並非這樣,政府高層曾表明,拆散家庭是因為零容忍政策,時任聯邦司法部長Jeff Sessions就這樣講過。

Sessions說:”若你偷運兒童,我們將檢控你,而改名兒童大多會跟你被拆散,根據法律,若你不想和你子女被拆散,便別把他們非法帶過來。”

時任白宮幕僚長John Kelly也講過:”對,我正在考慮,為阻止在這極危險網絡上更多活動,我正考慮這樣做,我們處理他們父母時,他們會被好好照料。”

但特朗普一方面否認會重新實施零容忍政策,但同時又認為,拆散家庭能有效壓止非法移民。

特朗普說:”一沒有了這措施後,所以才會看到這麼多人過來,他們來就像去野餐一樣,因為讓我們去迪士尼吧。”

有高層官員透露,他們正考慮一種不一樣的零容忍政策,被稱為二元選擇,非法移民父母可以選擇和子女分離,抑或整家人一起囚禁,與此同時,特朗普政府也正在起草計畫,令人更難以在邊境申請庇護,要求那些聲稱恐懼留在家鄉的申請人,符合一些新增的嚴苛條件,上述種種措施,將會由新的國土安全部團隊負責。

此外,特朗普也否認在國土全部清理門戶。

特朗普說:”我從來沒說過要清理門戶,我不知道是誰這樣說的,我們這裡有很多人才,但法律就遭透。”

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。