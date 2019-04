【KTSF】

舊金山交通局宣布停止Muni T-line三街輕鐵,在中途踢乘客落車並折返的列車調動。

三街輕鐵每天有大約4萬人次乘搭,終點站在訪谷區,但是經常會在駛到灣景區時停站,踢所有乘客落車,然後列車會被調去市內其他區,協助疏導受列車延誤影響的乘客。

但原本乘搭該班列車的乘客,要在中途走路,或等下一班車回家。

舊金山市長布里德和市參事華頌善早前要求交通局停止這種列車調動,認為這樣做不只令乘客非常不便,更令到貧窮的非洲裔社區沒有完善的鐵路系統。

交通局表示,他們會安排一架列車候命,隨時調動到其他區應付需求。

