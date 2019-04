Santa Clara縣參議會討論是否修訂庇護移民政策（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

南灣聖荷西2月底發生一名無證移民刺死一名59歲的婦女之後,聖荷西市長和警察局長均批評,Santa Clara縣的庇護政策,縣參議會週二就是否應該修改庇護政策舉行公聽會,許多居民出席發表意見。

今年2月28日,聖荷西一名59歲婦女Bambi Larson在家被刺死,警方後來拘捕案中疑犯,24歲的Carlos Eduardo Arevalo-Carranza,他是無家可歸者,曾犯罪而被拘留。

移民與海關執法局(ICE)9次要求Santa Clara縣在這名男子刑滿之後,持續將他拘留,但因為Santa Clara縣現有的庇護政策,禁止該縣和ICE合作,因此沒有將他交給ICE。

事件引起聖荷西市長Sam Liccardo、警察局長Eddie Garcia和縣警局長Laurie Smith不滿,批評現有政策。

協助制定現有庇護政策的縣參事David Cortese表示,縣警是有提供囚犯的釋放日期給ICE,ICE是可以在釋放日期到縣監獄取人。

縣參事Mike Wasserman提出修改現有政策,允許縣警持續拘留刑滿的無證移民,縣參議會週二就事件舉行公聽會,大約兩百人發言,包括受害人家屬。

死者Bambi Larson的表弟Richard Loek說:”是有許多人不應被遞解出境,但是要是有一個人有暴力傾向的話,為什麼我們要把他留在國內。”

但多數出席人士支持保留現有的庇護政策。

亞洲法律聯會社區權益組員李思華說:”亞洲法律聯會支持Santa Clara縣現有的庇護政策,因為我們認識到現有的系統,當有這類悲劇發生時,會把移民當成代罪羔羊。”

而週二上午也有許多人士在縣府大樓外,支持保留現有政策。

