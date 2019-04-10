Santa Clara縣參議會討論是否修訂庇護移民政策（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

南灣聖荷西2月底發生一名無證移民刺死一名59歲的婦女之後，聖荷西市長和警察局長均批評，Santa Clara縣的庇護政策，縣參議會週二就是否應該修改庇護政策舉行公聽會，許多居民出席發表意見。

今年2月28日，聖荷西一名59歲婦女Bambi Larson在家被刺死，警方後來拘捕案中疑犯，24歲的Carlos Eduardo Arevalo-Carranza，他是無家可歸者，曾犯罪而被拘留。

移民與海關執法局（ICE）9次要求Santa Clara縣在這名男子刑滿之後，持續將他拘留，但因為Santa Clara縣現有的庇護政策，禁止該縣和ICE合作，因此沒有將他交給ICE。

事件引起聖荷西市長Sam Liccardo、警察局長Eddie Garcia和縣警局長Laurie Smith不滿，批評現有政策。

協助制定現有庇護政策的縣參事David Cortese表示，縣警是有提供囚犯的釋放日期給ICE，ICE是可以在釋放日期到縣監獄取人。

縣參事Mike Wasserman提出修改現有政策，允許縣警持續拘留刑滿的無證移民，縣參議會週二就事件舉行公聽會，大約兩百人發言，包括受害人家屬。

死者Bambi Larson的表弟Richard Loek說：”是有許多人不應被遞解出境，但是要是有一個人有暴力傾向的話，為什麼我們要把他留在國內。”

但多數出席人士支持保留現有的庇護政策。

亞洲法律聯會社區權益組員李思華說：”亞洲法律聯會支持Santa Clara縣現有的庇護政策，因為我們認識到現有的系統，當有這類悲劇發生時，會把移民當成代罪羔羊。”

而週二上午也有許多人士在縣府大樓外，支持保留現有政策。

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