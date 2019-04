加州法案建議放寬建屋高度 舊金山市參事與華埠組織反對（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

由加州參議員威善高提出的SB 50法案,建議在州內所有交通樞紐附近放寬房屋大廈的高度,換取興建更多房屋,這個議案受到舊金山市參議會的反對,領頭人市參事馬兆明(Gordon Mar)週二與同樣反對的華埠組織出面,解釋SB 50法案對社區的影響。

舊金山市參議會週二以9比2通過由馬兆明提出,反對SB 50法案的決議案,不過此議案只是聲明,並沒有法律約束力。

馬兆明重申,他並不反對興建房屋,而是希望修改SB 50的條文,令興建出來的房屋,能夠反映社區所需要,將當中的可負擔房屋比例提升到最高,並不是大量建市價房屋。

馬兆明說:”關鍵不在於應不應該建更多房屋,這是舊金山必須的,問題是應該建什麼類型房屋,為誰人而建,我們應該就社區需要而建,而不是為發展商而建。”

SB 50是去年SB 827法案的翻版,建議放寬現時的規劃限制,房屋由40呎上限,增加至最多55呎,建高一點,用增多的空間來興建更多房屋。

根據舊金山地圖來劃分,SB 50法案一旦通過,除了綠色的公園用地,大部分的舊金山亦會受影響。

威善高汲取去年失敗的教訓,建議在新建房屋當中,約兩成的單位是可負擔,今年的版本亦加入保護租客的措施,包括想擴建的公寓大廈,如果有住滿7年的租客,或者在過去15年間,曾用艾利斯法逼遷租客,則不可以整座拆卸,防止大幅加租及逼遷。

不過,馬兆明認為保障未夠完善。

馬兆明說:”很多住在非法姻親單位的租客,我們很難去追查,究竟是否有租客住在單棟房屋裏,這種房屋很容易被改建成豪華公寓或共渡。”

同樣反對SB 50的華人進步會表示,每個城市的情況不同,有不同的需要,舊金山有很多高科技人員,同時有很多新移民,不應該由州府劃一立法,去改變社區的規劃,而是應該由社區自行總結出最適合的辦法。

華人進步會政治主任林德樂(Joyce Lam)說:”一個豪宅走入我們社區,所帶來的影響是無可避免的,這件事不論你同一時間興建多少的可負擔房屋,都對社區有貴族化的影響,令周邊的物價上漲,這些大家都經歷中,不需要我多講,所以我們認為,SB50必須做一些修正,令更多權力下放給本地政府。”

威善高及馬兆明都指願意直接對話,商討出皆大歡喜的做法。

