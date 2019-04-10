加州法案建議放寬建屋高度 舊金山市參事與華埠組織反對（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

由加州參議員威善高提出的SB 50法案，建議在州內所有交通樞紐附近放寬房屋大廈的高度，換取興建更多房屋，這個議案受到舊金山市參議會的反對，領頭人市參事馬兆明（Gordon Mar）週二與同樣反對的華埠組織出面，解釋SB 50法案對社區的影響。

舊金山市參議會週二以9比2通過由馬兆明提出，反對SB 50法案的決議案，不過此議案只是聲明，並沒有法律約束力。

馬兆明重申，他並不反對興建房屋，而是希望修改SB 50的條文，令興建出來的房屋，能夠反映社區所需要，將當中的可負擔房屋比例提升到最高，並不是大量建市價房屋。

馬兆明說：”關鍵不在於應不應該建更多房屋，這是舊金山必須的，問題是應該建什麼類型房屋，為誰人而建，我們應該就社區需要而建，而不是為發展商而建。”

SB 50是去年SB 827法案的翻版，建議放寬現時的規劃限制，房屋由40呎上限，增加至最多55呎，建高一點，用增多的空間來興建更多房屋。

根據舊金山地圖來劃分，SB 50法案一旦通過，除了綠色的公園用地，大部分的舊金山亦會受影響。

威善高汲取去年失敗的教訓，建議在新建房屋當中，約兩成的單位是可負擔，今年的版本亦加入保護租客的措施，包括想擴建的公寓大廈，如果有住滿7年的租客，或者在過去15年間，曾用艾利斯法逼遷租客，則不可以整座拆卸，防止大幅加租及逼遷。

不過，馬兆明認為保障未夠完善。

馬兆明說：”很多住在非法姻親單位的租客，我們很難去追查，究竟是否有租客住在單棟房屋裏，這種房屋很容易被改建成豪華公寓或共渡。”

同樣反對SB 50的華人進步會表示，每個城市的情況不同，有不同的需要，舊金山有很多高科技人員，同時有很多新移民，不應該由州府劃一立法，去改變社區的規劃，而是應該由社區自行總結出最適合的辦法。

華人進步會政治主任林德樂（Joyce Lam）說：”一個豪宅走入我們社區，所帶來的影響是無可避免的，這件事不論你同一時間興建多少的可負擔房屋，都對社區有貴族化的影響，令周邊的物價上漲，這些大家都經歷中，不需要我多講，所以我們認為，SB50必須做一些修正，令更多權力下放給本地政府。”

威善高及馬兆明都指願意直接對話，商討出皆大歡喜的做法。

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