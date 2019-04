南灣多市今夏面臨加水費 原因與民眾節約用水有關

【KTSF】

南灣聖荷西等多個城市的民眾要注意了,今年夏天開始m水費又要調漲了,原因竟然跟民眾節水有關。

供應南灣多個城市用水的私人公司San Jose Water,最近向用戶發出通知,表示打算從今年夏天開始,將向用戶徵收一項附加費,以補足因為收費不足導致超過900萬元的赤字。

通知上並解釋,之所以短收是因為加州和聖塔克拉拉水利局推出的多項節水措施,導致用戶配合節水措施減少用水,使得實際收取的水費,比起預期編列的少了,導致水公司收入減少,無法維持基本運作,因此要用戶收取附加費。

聖荷西水公司服務南灣超過100萬人,範圍包括聖荷西、Campbell、Los Gatos和Saratoga。

這項加價計畫需要獲得加州公用事業委員會批准,如果通過,一般用戶平均每月帳單會上漲2.19元,平均漲幅為2.26%。

