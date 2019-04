【KTSF 郭柟報導】

奧克蘭(屋崙)國際機場推出新優惠,從5月起在奧克蘭直飛夏威夷或者歐洲的旅客,可在該機場免費泊車。

西南航空(Southwest)最近新增由奧克蘭直飛夏威夷檀香山和Maui毛伊島的航班,機場於是推出這項優惠,優惠期由5月1日去到9月3日止。

旅客乘搭夏威夷航空、阿拉斯加航空及西南航空直飛夏威夷,以及所有直飛歐洲的航班,均可享有優惠。

旅客最多可免費泊車4日,即是可以省96元,但要預先上網登記,詳情可以登入奧克蘭國際機場網站:http://oaklandairport.com查詢。

