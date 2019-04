【KTSF 馮政浩報導】

廣告如果引人發笑,通常成功機會就較大,但如果對種族文化敏感不足,惹笑也可能引起反效果,紐西蘭一個漢堡包廣告,就因為在社交媒體引起反感需要刪除。

漢堡包公司Burger King在紐西蘭的官方社群廣告,展示出一些食客笨拙地用巨型筷子吃雞肉漢堡。

字幕就打出:”用我們的越南甜辣椒嫩脆漢堡,帶你的味蕾到胡志明市”。

誇張又不自然的滑稽形象,遭外界痛批”種族歧視”。

這個全球的快餐連鎖店機構,隨即為敏感度不足而道歉。

他們說廣告並不反映Burger King品牌的多元化及包容的價值觀。

