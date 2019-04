【KTSF】

紐約市爆發麻疹疫情,市府週二採取異常措施,宣布將布祿林區4個郵編號碼地區(zip code)進入公共衛生緊急狀態,強制市民接種麻疹疫苗。

自從9月底至今,該地區已紀錄到285宗麻疹病例,當中有一成要在深切治療部留醫,估計該地區還有收以千計的兒童尚未接種疫苗。

當地不少家長因為本身的宗教信仰,而拒絕讓子女接種疫苗。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。